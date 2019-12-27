15-летняя школьница пропала по пути в Копейск

Девочка не выходит на связь с родителями.

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В Копейске пропала 15-летняя девочка. Утром 26 декабря школьница уехала в Копейск из дома в поселке Потанино. До сих пор ее местонахождение неизвестно. Поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, светло-русые волосы ниже плеч.

Была одета: куртка «хамелеон», бежевая шапка, джинсы, бежевые ботинки.

Всех, кто видел пропавшего подростка, просят сообщить по телефонам: 89514551317 (Татьяна), 89026045610 (Ирина) или в полицию.