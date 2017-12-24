/ 14 продавцов елок оштрафовали за повреждение челябинских дорог

Полицейские продолжают проводить рейды.

Челябинские правоохранители совместно с администрацией города продолжают проверять продавцов елок. В настоящее время они провели уже 369 проверок. 70 продавцов в итоге получили штрафы. Причины разные: 37 человек не имели лицензии на предпринимкательскую деятельность, 19 человек торговали в неустановленных местах.

Выявлено 14 нарушений подпадающих под статью 12.33 «Повреждение дорог и дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении». — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Отметим, что в отношении граждан, допустивших нарушения, составлены протоколы об административных правонарушениях. Полицейские продолжают работу по выявлению нарушений в сфере торговли хвойными деревьями в преддверье новогодних праздников.

