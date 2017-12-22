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Названо время зажжения главной новогодней елки в центре Челябинска

Ледовый городок примет первых посетителей 25 декабря.
вчера в 11:32
  |  Общество

В столице Южного Урала идут последние приготовления к открытию ледового городка на центральной площади Челябинска. Тематический ледяной парк запустят 25 декабря, праздник для детей и взрослых запланирован на 17 часов. Также в этот день при участии главных сказочных персонажей — Деда мороза и Снегурочки, зажгут ель.

25 декабря в 17:00 зимние волшебники в сопровождении Снегурочек и других сказочных персонажей соберутся на центральной площади Челябинска, чтобы поздравить горожан. Кульминационным моментом праздника станет зажжение огней на главной городской елке. Кроме того, всех гостей будут ждать новогодние игровые программы, сюрпризы и подарки. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства культуры.

На площади установлены воронки, ловушки и лабиринт Простоквашино, гостей будут встречать скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, хоккеисты команд «Вымпел» и «Метеор» из советского мультфильма, а также Кот Матроскин и Шарик. До открытия ледового городка на площади Революции ознакомиться с расположением новогодних фигур можно здесь.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

валерий
08:36, 23.12.2017
А, в выходные дни открыть елку не хватило ума.
кирилл
17:50, 22.12.2017
Друзья, посмотрите прикольную новогоднюю сказку! Конечно по детски наивно но все правильно)режиссёр, актер и сценарист мальчик 9 лет) обязательно подпишитесь не пожалеете https://www.youtube.com/channel/UCmP56ezqHHdPPyK7gpoMRGQ

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