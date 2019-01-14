/ Проект ЮУрГУ улучшит экологический образ Челябинска и региона

SMART-университет, объединяющий Европу и Азию, решает проблему негативного медийного экологического образа Челябинска.

ЮУрГУ представил новый проект «Экология сознания». Его цель — изменить образ столицы Южного Урала и сформировать более бережное отношение к окружающей среде.

Понятие «экология сознания» связано с идеей о балансе трех начал, существующих в человеке: тела, ума и души, гармоничное соединение которых делает нас целостными. Чтобы находиться в гармонии с собой, необходимо более бережно относиться ко всему природному и внутри нас, и в окружающей среде. Для этого важно сформулировать подходы, концепции, методы, которые позволили бы людям быть более деликатными, уважительными и благодарными по отношению к природе, что гармонизирует и духовную сферу человека. — рассказывает о проекте Елена Гредновская, заведующий кафедрой философии ИСГН ЮУрГУ.

После обсуждений, презентаций и различных защит проект получил три направления развития. Это «Экология природных оснований» (технологический экоинжиниринг), «Экология общественного сознания» (гуманитарный экоинжиниринг) и «Экология медийного пространства» (медийный экоинжиниринг). Конечный результат направили на участие в госпрограмме по поддержке развития перспективных отраслей в России «Национальная технологическая инициатива».

Но это еще не все экологические инициативы университета. Совместно с Челябинской городской думой, Общественной палатой региона и компанией «Мечел» в феврале 2019 года ЮУрГУ организует экологический форум «Экоинжиниринг 1.0». Идея мероприятия заключается в обсуждении различных аспектов идеи формирования позитивного образа Челябинской области, представлении экологических проектов, и принятии резолюции по результатам работы мероприятия.

Еще одно мероприятие в рамках проекта, получившее одобрение руководства вуза, будет реализовано в 2019 г. в сотрудничестве с комитетом Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по экологии и ресурсосбережению. Оно связано с идеей обновления культурно-исторического объекта «Аркаим».

В связи с целым комплексом причин «Аркаим» в настоящее время пребывает в некотором запустении с точки зрения его инфраструктурного и культурного развития. При этом он еще стал объектом так называемого «мистического туризма». В связи с этим его научный, туристический и культурно-исторический ресурс не раскрывается должным образом. Нам поступило предложение подключиться к проблеме и силами научного сообщества помочь обосновать необходимость светского, научного и культурного развития Аркаима, а также реализовать ряд проектов, например, таких как интерактивная экспозиция, историческая реконструкция и др. — отметила Елена Гредновская.