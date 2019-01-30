/ Общественники займутся мониторингом воздуха в Челябинске

Осуществлять деятельность они будут с помощью передвижного газоанализатора и метеостанции.

В Челябинске появился свой «Экопатруль». Общественники будут мониторить качество воздуха в городах области с помощью передвижного газоанализатора и метеостанции.

Первые пробы воздуха на содержание вредных веществ уже были взяты на озере Курочкино. Там продолжает гореть угольный шлам, а в воздух выделяются токсичные газы.

Газоанализатор зафиксировал ряд превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ по ряду газов. Есть значительные, очень опасные превышения. И основное превышение — это по оксиду углерода. — рассказал заместитель руководителя ЧРЭОО «АнтиСмог» Евгений Малёнкин.

Газоанализатор определяет текущее и среднее значение восьми вредных компонентов. После этого составляется акт, а результаты передаются в Росприроднадзор и Министерство экологии.

Мы считаем, что любая общественная организация должна заниматься не столько критикой властей, сколько реальными делами. Приносить конкретную пользу, осуществлять конкретные замеры, выезды, проверки. И предоставлять эту информацию в компетентные органы, для того, чтобы она могла быть полезной в дальнейшем. — рассказал сайту «Первый областной» Руководитель ЧРЭОО «АнтиСмог» Михаил Махов.

Отметим, инициативу по созданию «Экопатруля» поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На встрече с общественниками он пообещал оказать им поддержку, а также обеспечить безопасность волонтеров.