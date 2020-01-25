В правительстве региона появится Управление по делам молодежи

Губернатор заявил о необходимости создания отдельного управления.

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Новость об изменениях в структуре власти Алексей Текслер озвучил сегодня на встрече с преподавателями и студентами ЧелГУ.

«Мы проведем конкурс на руководителя этого направления в рамках администрации, это точно будет человек из вашей среды. Полагаю, что взаимодействуя с вами, у него получиться улучшить жизнь молодежи в регионе», — сказал губернатор.

Аналогичное управление было упразднено в 2015 году, полномочия ведомства тогда передали Министерству образования Челябинской области. Нынешнее решение губернатора создаст прорыв в молодежной политике региона.

Губернатор вообще хорошо ориентирован на молодое поколение. Алексей Текслер всегда активно общается с молодежью, поддерживает идеи и целеустремленность юных южноуральцев. Еще в мае 2019 года, когда Текслер был врио главы региона, во время встречи с представителями студенческих отрядов, внимательно отнесся к их пожеланиям.

«Наш областной студенческий отряд — один из самых сильных в стране! Эти ребята на лето станут проводниками, строителями, вожатыми, сервисными и медицинскими работниками! Этот багаж новых знаний, опыта, знакомств, безусловно, пригодится им в жизни. Я в свою команду набираю именно таких целеустремленных, активных и разносторонних людей», — написал в своем инстаграм Алексей Текслер.

На встрече с будущими медиками региона, глава области рассказал о новых мерах поддержки молодых специалистов. По программе «Земский фельдшер» можно получить 750 тысяч рублей, а вскоре станет доступным сертификат на жилье для тех, кто примет решение переехать в село. Итогом общения стало то, что студенты пообещали исправить печальную статистику и идти работать по специальности, сейчас после вуза свою жизнь с медициной связывают только 17% выпускников.

Также в медицинской академии откроют губернаторскую ординатуру — это адресный набор врачей в вузы, чтобы после обучения у молодого врача уже было место работы.

Не обидят и выпускников педагогического университета. По программе «Земский учитель» выплатят по одному миллиону тем, кто отправится работать в село или маленький город — с населением до 50 тысяч человек.

«Для педагогов, которые поедут работать в малые населенные пункты, нужно создавать условия — а это возможность устроить ребенка в детский сад, получить качественную медицинскую помощь», — отметил губернатор.

По такой же схеме разрабатывается программа «Земский тренер». Аналога ей пока нет ни в одном регионе страны.

В августе Алексей Текслер посетил форум «Мед», посвященный медиакультуре. Глава области рассказал блогерам, как можно «раскрутить» свой аккаунт, а взамен пополнил словарный запас новыми терминами. Тогда же Алексей Текслер предложил проводить форум каждый год.

На сентябрьской встрече с преподавателями и студентами в ЮУрГУ губернатор предложил вузу включиться в разработку системы экологического мониторинга.

В октябре прошлого года Челябинское региональное отделение студенческих отрядов стало лучшим в России. Награждали ребят в Государственном кремлевском дворце. Губернатор тогда приехал поддержать студентов, а уже в ноябре озвучил, что студотряды Челябинской области обретут единый штаб, который откроют на Арбате.

В декабре у губернатора прошла встреча с активной молодежью, где ребятам вручили премии за создание проектов, организацию творческих и спортивных фестивалей и волонтерскую деятельность.

Губернатора всерьез волнует, что южноуральские выпускники школ стремятся поступить в столичные вузы. Чтобы прекратить отток будущих специалистов, местным университетам необходимо подтягивать уровень. Это послужит основой приоритетного проекта «Наука».