/ Дорожники продолжили убирать снег в выходные

Работа идет на 15 маршрутах.

Даже в выходные дорожные службы продолжают уборку снега. На очистку проезжих частей вывели 180 единиц техники. Они ездят по 15 маршрутам, охватывающим весь город. Основная задача сейчас — собрать снег там, где необходимо, и начать вывозить его на полигоны.

В минувшие сутки вывезено 4 тысячи тонн снега, так как основные силы были брошены на расчистку дорог. В выходные уборка, посыпание, подметание будут продолжены, а также активизирован вывоз снега на полигоны. — рассказали в пресс-службе компании «Южуралмост».

Кроме того, дороги обрабатывают противогололедными материалами, чтобы автомобили и пешеходы не скользили.