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/ Дорожники продолжили убирать снег в выходные

Дорожники продолжили убирать снег в выходные

Работа идет на 15 маршрутах.
сегодня в 15:34
  |  Общество

Даже в выходные дорожные службы продолжают уборку снега. На очистку проезжих частей вывели 180 единиц техники. Они ездят по 15 маршрутам, охватывающим весь город. Основная задача сейчас — собрать снег там, где необходимо, и начать вывозить его на полигоны.

В минувшие сутки вывезено 4 тысячи тонн снега, так как основные силы были брошены на расчистку дорог. В выходные уборка, посыпание, подметание будут продолжены, а также активизирован вывоз снега на полигоны. — рассказали в пресс-службе компании «Южуралмост».

Кроме того, дороги обрабатывают противогололедными материалами, чтобы автомобили и пешеходы не скользили.

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Комментарии

Роман Каштурбеков
19:12, 16.03.2019
Чем быстрее уберут тем чище и меньше слякоти на дороге, потерпеть ещё немного осталось, уже весна на календаре)
нАСТЯ
18:22, 16.03.2019
Видно, что работают - снега много было.
Юлия Лейберова
16:48, 16.03.2019
До лета разгребать будут)))
Юлия Лейберова
16:48, 16.03.2019
Анастасия, и в воскресенье ночью опять выпадет месячная норма снега))))вот тогда вообще будет весело
Анастасия Канаева
16:03, 16.03.2019
Отлично, значит к понедельнику пробок по причине снега не будет)

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