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/ Полноценные экскурсии сделают на основе селфи-маршрутов, придуманных южноуральцами

Полноценные экскурсии сделают на основе селфи-маршрутов, придуманных южноуральцами

Лучшие работы конкурса туристических маршрутов области воплотят в жизнь.
сегодня в 17:51
  |  Общество

В Челябинске подвели итоги конкурса «Лучший селфи-маршрут по Челябинской области» от Центра развития туризма, организованного в честь 85 юбилея области. Каждый участник должен был проложить туристический маршрут по городу или району, сделать селфи на фоне достопримечательностей, после выложить в социальные сети с хештэгом #люблюЮжныйУрал. Победителем был выбран маршрут по таганайским тропам, его выбрали лучшим в регионе.

А самый юный участник конкурса, 8-летний Саша Медведев, показывал путешественникам красоты Кыштыма. Они с мамой показали центр города, а также места, где раньше добывали уголь.

Я хотел показать, что Копейск — это интересный город, а я думаю, что многие его считают вообще не интересным. Это не так, там очень много достопримечательностей. — рассказал Саша.

Центр развития туризма области и Министерство культуры предполагают, что на основе нескольких маршрутов можно проводить полноценные экскурсии.

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