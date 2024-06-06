В Челябинск доставили чудотворный образ Казанской иконы Богородицы

Помолиться к ней пришли сотни верующих

Сегодня историческое событие для всех южноуральских верующих. В Христорождественский кафедральный собор прибыла чудотворная Казанская икона Божией Матери в рамках Всероссийского молебна о Победе.



Небесной Владычице пришли поклониться сотни людей, среди которых курсанты ЧВВАКУШа, студенты военного учебного центра ЮУрГУ, военные, участники СВО и их родственники.





«Мы встречаем чудотворный образ, который совершает по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла крестный ход по нашему Отечеству», — говорит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.





Сегодня в течение дня все верующие смогут прийти в Христорождественский собор и поклониться святыне. Завтра икона отправится в Чебаркульскую дивизию, где будет совершаться молебен в присутствии сотни военнослужащих.

«Мы помолимся и попросим о том, чтобы Божья Матерь даровала всем нам скорейшую победу, крепость сил. Главное, чтобы все наши ребята вернулись быстрее домой», — отметил митрополит.

Божьей Матери молятся о помощи в трудные периоды жизни, во время уныния или сильного горя, об исцелении болезней, а также принято считать, что икона помогает одержать победу в войнах.





«Казанская икона Божией Матери — величайшая святыня. Более четырех веков образу молятся о победах русского народа. Богородица помогает в трудных жизненных испытаниях. Я очень рада, что южноуральцы встретили чудотворный образ и приняли участие во Всероссийском молебне о Победе. Сегодня все возносят молитвы Божией Матери о наших ребятах, ждут их живыми и с победой. Правда на нашей стороне! Бог с нами, и победа тоже будет за нами», — отметила основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

Сотни людей пришли сегодня в храм, чтобы помолиться о победе наших солдат в зоне СВО.





«Ребята, когда приходят туда, многие начинают верить. На войне я стал верить в себя. Какая-то сущность есть, которая направляет и помогает. Я думаю, для всех мирян и воинов это значимое событие. Думаю, что должен каждый прийти и поклониться, кто верует», — комментирует Сергей с позывным «Чебаркуль».

Владимир с позывным «Атом Дед» также присутствовал на этом историческом событии.





«Святейшая наша икона. Она столько раз спасала Россию, для меня это святое. Тем более она впервые в Челябинске. На карачках бы приполз, чтобы побыть на молебне. Воин без духа — не может быть, воин без духа — это не воин»,— говорит Владимир.

Прихожане молились в основном о скорейшей победе.

«Молилась за детей, за мир. У меня племянник там воюет, за него, за Алексея. За его здоровье молилась», — говорит прихожанка.

После молебна в Чебаркуле чудотворную икону будут встречать в Оренбурге.