Челябинский дизайнер бесплатно шьет тканевые маски

Индивидуальные средства защиты она отправляет на благотворительность.

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В Челябинске нашли оригинальный способ решения проблемы с отсутствием медицинских масок в аптеках. Дизайнер собственного бренда одежды Люцина Мухутдинова начала шить многоразовые маски на своем производстве. Помимо прямого назначения, маски могут послужить и необычным аксессуаром.

«На то, чтобы сшить маску, нужно около 15 минут. Мы делаем их из обрезков, их всегда остается много. Это экологично, чтобы не выкидывать ткань, а маски можно использовать несколько лет. Стирать их можно раз в несколько дней, но после двух часов на себе, маску нужно обработать паром из утюга. Если вы выходите на улицу, с собой нужно взять несколько масок», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ Люцина Мухутдинова.

Деньги за сшитые маски Люцина не берет, их раздают бесплатно, но по записи. На производстве боятся, что не смогут справиться с потоком желающих. Кроме того, часть масок отправятся онкобольным детям, которым необходимо носить их постоянно.