100 миллионов рублей дополнительно на развитие дорожной сети получит Златоуст

О выделении прямой субсидии заявил Алексей Текслер.

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На развитие дорожной сети, которая является одной из основных проблемных точек Златоуста, в следующем году администрация выделит порядка 100 миллионов рублей. Такие цифры сегодня, 2 сентября, озвучил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона подчеркнул, что на дороги ему неоднократно жаловались и сами жители Златоуста, а город имеет ряд инфраструктурных проблем.



«Есть инфраструктурные проблемы серьёзные, мы сегодня смотрели, и люди об этом говорили, — это дороги. Город растянут, на дороги давно не обращали внимание, мы сейчас эту историю исправляем, и в этом году были выделены существенные деньги, в следующем году мы увеличим, больше 100 миллионов рублей будут прямые субсидии из региона, а по отдельным направлениям, там, где есть необходимость развивать инфраструктуру к Таганаю, деньги будем выделять дополнительно»,— сказал Алексей Текслер.

Напомним, Алексей Текслер работал в Златоусте сегодня, 2 сентября, в рамках своей «Большой инспекции» по городам Челябинской области. Губернатора проверил работу по газификации поселка Закаменский, посетил горный парк имени Бажова в поселке Красная горка и мастерскую декоративно-прикладного искусства «ЛИК». Помимо этого, Алексей Текслер встретился с главой округа Максимом Пекарским и обсудил исполнение прошлогодних поручений.