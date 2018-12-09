/ В Магнитогорске скончался руководитель ансамбля «Калинушка»

Вчера ушел их жизни Петр Цокало, заслуженный артист России, профессор Магнитогорской государственной консерватории, художественный руководитель оркестра русских народных инструментов Магнитогорского концертного объединения «Калинушка».
Петр Цокало внес необъятный вклад в культурное развитие Магнитогорска. Он не просто много лет возглавлял кафедру оркестровых народных инструментов, но и был педагогом, музыкантом, аранжировщиком и дирижером. В 1986 году он собрал оркестр народных инструментов «Калинушка» из студентов. А в 2004 году «Калинушка» перешла в состав Магнитогорской филармонии.
Всю свою жизнь он посвятил музыке. В 1997 году был удостоен звания заслуженного артиста России.
Редакция сайта «Первый областной» приносит искренние соболезнования родным и близким Петра Александровича.