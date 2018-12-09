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/ В Магнитогорске скончался руководитель ансамбля «Калинушка»

В Магнитогорске скончался руководитель ансамбля «Калинушка»

Петр Цокало ушел из жизни в возрасте 62 лет.
сегодня в 13:40
  |  Общество

Вчера ушел их жизни Петр Цокало, заслуженный артист России, профессор Магнитогорской государственной консерватории, художественный руководитель оркестра русских народных инструментов Магнитогорского концертного объединения «Калинушка».

Петр Цокало внес необъятный вклад в культурное развитие Магнитогорска. Он не просто много лет возглавлял кафедру оркестровых народных инструментов, но и был педагогом, музыкантом, аранжировщиком и дирижером. В 1986 году он собрал оркестр народных инструментов «Калинушка» из студентов. А в 2004 году «Калинушка» перешла в состав Магнитогорской филармонии.

Всю свою жизнь он посвятил музыке. В 1997 году был удостоен звания заслуженного артиста России.

Редакция сайта «Первый областной» приносит искренние соболезнования родным и близким Петра Александровича.

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