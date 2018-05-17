/ Ильменский фестиваль традиционно пройдет в Челябинской области

В мероприятии примут участие около 40 тысяч человек.

42-ой Ильменский фестиваль авторской песни пройдет с 15 по 17 июня на территории ГЛК «Солнечная долина». Ожидается около 40 тысяч южноуральцев и гостей региона. В фестивале примут участие Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко (Москва); Галина Хомчик (Москва); Ксения Федулова (Москва); Роман Ланкин (Томск); Анатолий Киреев (Челябинск); ансамбль «Зеленая лампа» (Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов; Екатеринбург); ансамбль «Седьмая бригада» (Олег Степанов, Виталий Казарцев, Владимир Степанов, Владимир Риккер; Челябинск).

На главной сцене пройдут конкурс авторской песни, концерты «Виват, Ильмены!», «Ильменский звездопад», «Ильменские гвозди», концерт лауреатов и дипломантов «Ильмен"-2018. Лесная сцена организует поэтический турнир, концерт с участием гостей из Екатеринбурга и челябинским клубом самодеятельной песни.

Главное событие фестиваля — конкурс авторской песни, который проходит в два этапа и собирает до 300 участников.

В прошлом году фонд впервые провёл виртуальный конкурс. Старт был дан хороший, ещё больше приятных песен прозвучало на сцене Ильменки, я вижу в этом новую традицию. Фестиваль идёт в ногу со временем, но главное остаётся неизменным — это песня: гармония, что объединяет музыку, слова и исполнение. — отметил Олег Митяев.

На сайте «Первый областной» будут размещены полная программа мероприятия, схема проезда и самые свежее новости о подготовке и проведении фестиваля.