10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 взмыли в небо над Челябинском

На аэродроме «Шагол» проходят летные учения.

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Пилотам многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа не страшны нелетные условия, сегодня, 24 января на аэродроме «Шагол» они прошли программу учебно-тренировочных полетов. Целью было «сдружить» экипажи, для дальнейших слаженных виражей в составе боевой пары.

Тренировочные элементы пилоты начинали выполнять уже на высоте в 300 метров, а наивысшей точкой стали 5 000 метров над землей. Максимальная зафиксированная скорость достигла 1 900 км/ч. Сегодня экипажи смешанного авиационного полка отработали сложное пилотирование, они двигались параллельно друг другу парами по принципу «ведущий — ведомый». Также пилоты пикировали, выполняли горки и виражи, восходящие спирали и боевые развороты.

«Кроме того, летчики выполнили виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя и отработали элементы аэронавигации в сложных метеоусловиях. Взлет и посадка осуществлялись при сильном боковом ветре, что значительно усложняло управление машиной в непосредственной близости от земли», — рассказал корреспондент медиахолдинга ОТВ, который стал свидетелем учений.

В тренировке приняли участие экипажи 10-ти самолетов Су-34, а также полсотни членов летного и инженерно-технического состава. Парным полетам пилоты обучаются в летных учебных учреждениях, с начала этого учебного года курсанты ЧВВАКУШа уже выполнили командирские полеты, потренировались в восстановлении и поддержании летных навыков, а также отработали дозаправку в воздухе.

Выполнение парного пилотажа является одним из этапов подготовки летного состава. С начала учебного года пилоты истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили программу командирских полетов, провели тренировочные полеты по восстановлению и поддержанию летных навыков, а также отработали дозаправку топливом воздухе.