Бомбардировщики и истребители выполнили дозаправку в воздухе на южном Урале

Накануне на территории региона прошли учения.

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Специальные учения прошли 17 декабря в Челябинской области. Экипажи оперативно-тактической авиации смешанной авиадивизии Центрального военного округа совершили воздушную дозаправку.

Бомбардировщики Су-24 и многофункциональные истребители Су-34 взлетели с нашего аэродрома, затем провели сближение с воздушным топливозаправщиком Ил-78. Двигаясь с одинаковой скоростью на расстоянии 10-15 метров, экипажи поочередно провели сближение и контакт с конус-датчиком воздушного танкера для дозаправки.

«В ходе заправки в воздухе самолеты оперативно-тактической авиации и воздушный танкер двигались со скоростью 550 км\ч на высоте от 2000 до 6000 метров в соответствии с полетным заданием», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Также в ходе учения экипажи Су-34 отработали сопровождение и защиту Су-24 и топливозаправщика от истребителей условного противника.