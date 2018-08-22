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/ Единственную первоклассницу будут обучать в сельской школе на Южном Урале

Единственную первоклассницу будут обучать в сельской школе на Южном Урале

Педагог, она же директор и завхоз, за десятки лет выпустила 40 учеников.
сегодня в 11:12
  |  Общество

Чуть больше недели осталось до старта нового учебного года. Первоклассники придут во все школы региона. В поселке Михири Увельского района тоже готовятся к торжественной линейке. На ней встретят Кристину Черных, единственную в этом году новую ученицу. Девочке 7 лет, она идет в первый класс к учительнице Ольге Егоровой, которая до этого выучила ее старшего брата и сестер.

Уже четвертый ребенок идет в школу у меня. Сын в 8 классе, дочка в 5 классе, еще одна — в третьем, и вот теперь Кристина. И все у Ольги Николаевны. Она занимается с каждым ребенком индивидуально, хорошо все разъясняет, дети понимают ее. Мы уже купили все, что нужно для школы, нам выдали учебники. Кристина очень волнуется, и я немножко. — рассказала сайту «Первый областной» мама девочки Антонина Черных.

Всего в Михиревской общеобразовательной школе учатся 9 человек. Ольга Егорова для них и ласковый первый учитель, и строгий директор учреждения, и даже завхоз. Она разработала новую схему работы с такими маленькими классами. Дети учатся с 8 утра все вместе, выполняя разные задания и обмениваясь знаниями и опытом.

Первоклассница в первые месяцы будет приходить к 8 часам, мы будем заниматься индивидуально, а когда привыкает, мы соединимся с другими ребятами. Начало урока у нас совместное, потом ученики получают самостоятельные задания на карточках. Выполнив их, объединяются для проверки. Таким образом мы ведем групповую работу. Потом один класс занимается со мной, я объясняю новую тему, а другие ученики в это время делают самостоятельные задания. — поделилась с сайтом «Первый областной» Ольга Егорова.

Учительница пришла в Михиревскую школу 25 лет назад, сразу после педагогического вуза. За эти годы она выпустила 18 классов — это больше 40 детей. По словам Ольги Егоровой, работать с объединенными маленькими классами тяжело, учителю нужно терпение и выдержка, но при этом очень интересно.

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