«Давайте беречь жизнь»: Стас Ярушин записал видеообращение к южноуральцам

Артист призвал всех оставаться дома.

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Известный южноуралец Станислав Ярушин решил обратиться к своим землякам. Артист, шоумен, певец и актер призвал всех оставаться дома и заниматься творчеством.

«Давайте беречь жизнь свою и своих близких. Особенно я бы хотел обратиться к молодежи Южного Урала. Друзья, чем дисциплинированнее мы будем относиться к этой ситуации, тем быстрее мы пройдем ненужную пандемию, которая захватила весь мир. Ребята, оставайтесь дома, не воспринимайте свое жилье как место заключения свободы», — сказал Стас Ярушин.

Артист представил, если бы такая ситуация сложилась во времена его юности, то было бы значительно сложнее без современного телевидения и интернета. Он призвал всех отыскать в себе творческий потенциал.