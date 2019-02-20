/ За порядком на контейнерных площадках и возле мусоропроводов будет следить ГЖИ

Ведомство также будет проверять соблюдение правил начисления платы за вывоз ТКО.

Государственная жилищная инспекция Челябинской области возьмет под особый контроль работу управляющих компаний по содержанию мест накопления бытовых отходов в порядке. Эту задачу поставил перед ведомством глава региона Борис Дубровский.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами четко определяет зоны ответственности. Обязанность регионального оператора — вывезти мусор, управляющих организаций — содержать в порядке места накопления отходов, обеспечить беспрепятственный подъезд мусоровозов. Во время рабочих поездок я много раз замечал, что эта работа должным образом не выполняется. Поэтому поручаю Госжилинспекции Челябинской области провести проверки контейнерных площадок, провести анализ работы по их содержанию, и, если будут выявлены систематические нарушители, применить к ним самые жесткие меры, установленные законодательством. — отметил Борис Дубровский.

В Челябинской области происходит переход на новую систему обращения с ТКО. Цель перехода — изменить алгоритм удаления отходов, предотвратить появление несанкционированных свалок, переход на раздельный сбор мусора, а также улучшение экологической ситуации.

С 1 января 2019 года вывозом твердых коммунальных отходов занимается региональный оператор. Чистота контейнерных площадок, мусоропроводов и других мест скопления мусора — зона ответственности управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК).

В рамках проверок инспекторами особое внимание будет уделено содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов. Законодательно установлено, что такие площадки должны соответствовать правилам благоустройства муниципальных образований и санитарно-эпидемиологическим нормам. Информацию будем в еженедельном режиме доводить губернатору, а к организациям, у которых по итогам проверок будут выявлены систематические нарушения, мы будем принимать меры в соответствии с законодательством. — подчеркнул начальник Госжилинспекции Олег Датских.

Также, по поручению Бориса Дубровского, Госжилинспекция будет осуществлять контроль за соблюдением порядка начисления платы за оказание данной коммунальной услуги.