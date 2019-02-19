/ Как исправить неточности в квитанциях за мусор, рассказали в ЦКС

Директор предприятия объяснил двойные «платежки» и неверное количество проживающих.

Жители Челябинской области в феврале получили двойные счета за мусор. Испуганные люди не смогли понять, почему им нужно рассчитаться с регоператором за оказание услуг в феврале, если на это всегда давали время в начале марта. В МУП «ЦКС» объяснили, что в расчетах произошел технический сбой, из-за этого челябинцы и получили квитанции за январь и февраль.

Хочу горожан успокоить, и сказать одну простую вещь: обязательства у человека по оплате счетов возникают только в той части, по которой они оказаны. То есть по состоянию на февраль у человека есть обязательства только оплатить услуги за январь. А обязательство оплатить февральскую сумму у человека, в соответствии с действующим законодательством жилищного кодекса, возникает до 10 марта, Это за услуги в феврале. Перерасчетов не будет, не будет и штрафных санкций за неоплату счета. С марта месяца уже будем работать в том режиме, к которому привыкли горожане. Также хочу напомнить о федеральном законодательстве. В том случае, если в квартире и помещении никто не зарегистрирован и не проживает, у нас все равно производится начисление на количество собственников.— рассказал радио «Business FM Челябинск» директор МУЦ «ЦКС» Алексей Бубнов.

Кроме того, Алексей Бубнов прокомментировал и ситуацию с прописанными на жилплощади людьми. В некоторых квитанциях количество проживающих не сходится с фактическими данными. Как пояснил директор ЦКС, согласно законодательству, все данные приходят из паспортного стола.

Жизненная необходимость приходить и регистрироваться в России пропала где-то 5 лет назад, а может, и больше в силу того, что коммунальные услуги на сегодняшний момент тарифицируются по установленным счетчикам. И мы вновь оказались той услугой, которая вернулась к количеству проживающих. Многие люди в течение длительного времени не приходили в паспортные столы и не обновляли данные, но мы получили те данные, которые есть в этой системе. Они неактуальны, мы это прекрасно понимаем, но в силу подотчетности мы не можем произвести перерасчет просто так, нам нужно обращение ответственного квартиросъемщика. — отметил в разговоре с корреспондентом «Business FM Челябинск» Алексей Бубнов.

Чтобы исправить ошибку в квитанции, нужно взять справку в адресном столе (с актуальными на 1 января 2019 года данными) и предоставить ее в Центр начисления коммунальных платежей. Кроме того, обращения населения по перерасчету принимают на сайте МУП «ЦКС».

Те, кто длительное время не проживает по фактическому адресу, могут отказаться от получения счетов. На перерасчет у них есть 30 дней с момента отсутствия, те же сроки действуют, если человек только собирается уехать.

Точно также есть законодательное ограничение, что предельная длительность приостановки начисление не более шести месяцев. То есть если человек отсутствует дольше, то у него раз в 6 месяцев появляется обязательство прийти или прислать документы о том, что он не проживает. — отметил Алексей Бубнов.

Также в пресс-службе Центра Коммунального сервиса рассказали, что нужно делать, если во дворе не установлены мусорные контейнеры, но счета за вывоз мусора все еще приходят.

Сейчас контейнеры будут установлены, в самое ближайшее время, согласно территориальной схеме. Если раньше стоял контейнер, и сейчас его нет, значит, его нет в схеме. Жителям нужно обратиться на горячую линию ЦКС, она есть у нас на сайте, там есть каждый телефон каждого кластера. Все осуществляется согласно техсхеме. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь МУП «ЦКС» Нина Кобелева.

Кроме того, правительство Челябинской области опубликовало памятку, которая поможет понять, как формируется плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.





Отметим, что основная структура расходов регоператоров с первого января этого года уходит на услуги по транспортировании. ТКО. Это касается всех пяти кластеров Челябинской области. Также расходы распределяются на НДС, размещение отходов, а также на расходы на заключение и обслуживание. Лишь в двух из пяти кластеров — Кыштымском и Карабашском — деньги распределяются еще и на обработку ТКО.