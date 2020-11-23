В ЧелГУ назвали дату прощания с археологом Геннадием Здановичем

Ученый умер на 83-м году жизни от коронавируса.

Во вторник, 24 ноября, челябинцы смогут проститься с выдающим ученым Геннадием Здановичем. Он стоял у истоков создания новой археологической школы в ЧелГУ и широко известен как первооткрыватель древнего поселения Аркаим.

Геннадий Борисович ушел из жизни 19 ноября на 83-м году жизни. Последние дни он провел в ковидной клинике. Близкие и соратники очень надеялись, что ему удастся победить коронавирус, но инфекция оказалась сильнее.

«В последнее время вместе с командой Геннадий Зданович готовил к публикации монографию о поселении Аркаим. Насколько мне известно, она уже должна находиться в печати. Минувшим летом он работал в поле, был одним из руководителей отряда по исследованиям Большого Синташтинского кургана», — рассказала сайту «Первый областной» коллега Геннадия Здановича археолог Елена Куприянова.

Церемония прощания начнется в 12:00 часов в актовом зале театрального корпуса ЧелГУ (ул. Братьев Кашириных, 129). На встречу памяти соберутся ученые, коллеги, ученики и студенты Геннадия Здановича.