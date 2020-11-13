В ЧелГУ обсудят облучение при КТ и вопрос духовности

Две лекции будут прочитаны в рамках Воскресного университета.

Лекции по философии и биологии прочитают в это воскресенье, 15 ноября, учёные Челябинского государственного университета. Специалисты расскажут о мировоззрении, духовности, а также — о биологических эффектах ионизирующего излучения. Первый вопрос рассмотрит преподаватель кафедры зарубежного регионоведения, политологии и восточной философии Виталий Унрау.



«На лекции мы также обсудим, какие проблемы возникают в формировании современного миропонимания, мироощущения, в том числе как это представлено на Востоке и у нас и есть ли историческая связь между различными мировоззрениями»,— пояснил Виталий Унрау.

Другую тему поднимет кандидат биологических наук, доцент кафедры радиационной биологии биологического факультета ЧелГУ Евгения Блинова. Она выступит с лекцией «Биологические эффекты ионизирующего излучения. От клетки до популяции». Как отметила сама Евгения Блинова, вокруг ионизирующего излучения много мифов, которые специалист постарается развеять во время лекции.

«Вклад крупных аварий — это меньше 1% из общей дозы, которую получает человек, а большая часть излучения — это естественный радиационный фон. Терапия — самое известное применение. Компьютерная томография тоже основана на источнике ионизирующего излучения, сегодня большое количество людей подвергаются этому, но эти дозы очень небольшие. Также ионизирующее излучение используется для сохранения продуктов питания, в промышленности и науке, даже в искусстве, чтобы определить, что было нарисовано на холсте ранее»,— пояснила Евгения Блинова.

Отметим, что обе лекции состоятся уже в это воскресенье, 15 ноября. Место проведения — платформа Zoom. Начало — 11:00 по челябинскому времени.