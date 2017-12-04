/ Влияние секса на качество сна определили ученые

Сделать открытие помогли люди от 18 до 70 лет.

Зависимость качества сна от секса нашли ученые из австралийского университета. Чтобы сделать такой вывод, специалисты опросили 460 человек от 18 до 70 лет. Выяснилось, что легко засыпали и лучше себя чувствовали наутро те, кто перед сном занимался сексом. Самоудовлетворение ученые тоже засчитывали, поскольку положительное влияние оказывает не сам процесс, но достижение оргазма.

Секс приводит к выработке «биохимического коктейля», который отличается повышенным содержанием таких гормонов как окситоцин и пролактин и снижением уровня гормона стресса кортизола. Подобное сочетание вызывает у человека чувство покоя и расслабленности. — сообщает РИА Новости.



Также ученые заметили, что секс перед сном заставляет людей отвлечься от проблем и сует, а также отложить мобильные устройства.

При этом их американские коллеги в своем более раннем исследовании пришли к противоположному выводу. Все больше людей не отвлекаются от смартфона во время постельных утех. В основном они пролистывают соцсети.