/ Стало известно, каких людей собаки кусают чаще всего

Важен оказался даже возраст жертвы.

Собаки чаще других кусают эмоционально нестабильных людей. К таким выводам пришли ученые из Ливерпульского университета. Исследование опубликовали Journal of Epidemiology & Community Health.

Также установлено, что собаки, как правило, нападают на незнакомцев, а не на своих хозяев. Более того, животные оказываются более агрессивны к тем, кто старше, чем к детям или молодежи.



По невыясненным причинам, мужчины в 1,8 раза чаще испытывают на себе враждебность со стороны четвероногих. Под удар также рискуют попасть владельцы сразу нескольких собак: для них вероятность привлечь агрессию псов в 3,3 раза выше, чем тем, у кого вообще нет домашних животных.

