Заводы Челябинской области делают роботов, ракеты и трамваи для космической отрасли

На предприятиях рассказали о новых проектах

Десятки заводов в Челябинской области работают, чтобы делать космос ближе. Южноуральские промышленники выпускают важную для отрасли продукцию: ракеты, двигатели, роботов, специальные виды стали и сплавов, стекла для иллюминаторов. Выясняем в День космонавтики, какой вклад наши предприятия вносят в развитие космической программы России.

Научно-производственное предприятие «Андроидная техника», отправившее в 2019 году робота «Федора» на орбиту, завершает проект по созданию «Теледроида» — робототехнического комплекса, который будет выполнять ряд задач на МКС.

«Робот „Теледроид“ необходим для выполнения работ на внешней поверхности МКС. Это торсовый робот, он не имеет ног, но он также является антропоморфным, как и его предшественник „Федор“. Всего будет создано несколько образцов „Теледроида“, в промышленных масштабах такие изобретения не запускаются, будет две-три копии. Финальная версия, которая полетит в космос, ее точная копия, которая останется на Земле, и несколько промежуточных вариантов, которые нужны для отработки технологий», — уточнил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Также инженеры «Андроидной техники» реализуют проект по разработке и усовершенствованию двигателей, которые используются для специальных космических спутников.

В Государственном ракетном центре имени академика В. П. Макеева ведутся разработки по созданию ракетных и ракетно-космических комплексов, из новинок — ракета-носитель «Корона», доставляющая грузы на орбиту и обратно.

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» реализует проект двухэтажного трамвая для космодрома «Восточный». Планируется, что трамвай соединит город Циолковский в Амурской области с космодромом.

Инженерами корпорации «Уралвагонзавод» разработан транспортер для встречи космонавтов с орбиты. Транспортер снабжен крановой установкой грузоподъемностью в 25 тонн. Ее изготовлением занимался Челябинский механический завод. Транспортер оснащен V-образным двигателем двойного назначения В-46, изготовленным ООО «ЧТЗ-Уралтрак».

Автозавод «Урал» (Миасс) наладил выпуск погрузчиков для нужд наземно-поисковых групп районов падения отделяющихся частей ракет и ракет-носителей космодрома Байконур. Подробнее о космических проектах южноуральских предприятий — в материале Bfm74.ru.