Ученые из Миасса работают над концепцией гиперзвукового летательного аппарата

В прорывных наработках значатся полеты на Луну и на Марс

Государственный ракетный центр имени Макеева работает над концепцией нескольких амбициозных проектов, которые связаны с космическими полетами. Как говорится в статье, посвященной 75-летию гендиректора предприятия Владимира Дегтяря, речь идет о создании универсального многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата. Также специалисты работают над ракетами-носителями сверхтяжелого класса, которые смогут реализовать лунную программу и миссии к Марсу.

«В современной сложной геополитической ситуации наша деятельность приобрела особый смысл. Мы идем вперед, ставим новые задачи, чтобы достойно отвечать на сложнейшие вызовы в условиях глобальной технологической конкуренции, в сфере обороны и безопасности, чтобы обеспечить России надежный ракетно-ядерный щит», — заявил Владимир Дегтярь.

Также в материале упоминается известный проект по созданию многоразовой ракеты «Корона». В нынешнем году стартовали научно-исследовательские работы, которые подтвердят основные ключевые технологии проекта. В ГРЦ его уже прозвали космическим такси: ракета сможет выводить полезные грузы в космос, а затем возвращаться назад. В отличие от западного аналога, «Корона» будет возвращаться полностью, а не по частям.

Макет этой ракеты ранее показывали на недавнем военно-техническом форуме «Армия-2023». Разработчики предполагают, что «Корона» будет одноступенчатой, а взлет и посадка станут производиться в вертикальном положении. Этот проект создается совместно с ЮУрГУ, а на губернаторский грант создают демонстраторы многоразовых двигателей с центральным телом. Кроме того, глава региона заявил, что Роскосмос уже инвестирует в этот проект.