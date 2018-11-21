/ В Магнитогорске уже начал работу первый в области «Кванториум»

Площадка с высокотехнологичным оборудованием уже заполнена детьми.

«Кванториум» — это площадка, на базе которой дети смогут проходить обучение по 4 направлениям: Робоквантум — робототехника, IT квантум — программирование и электроника, VR/AR — современные технологии, связанные с визуализацией и HiTech-цех, в котором стоит оборудование и будет изготавливаться то, что можно потрогать руками. Ребята будут обучаться в группах по 10−14 человек. Педагогический состав — преподаватели университетов. На данный момент в центре уже занимается 450 человек.

Сегодня, 21 ноября, мэр Магнитогорска Сергей Николаевич Бердников посетил Кванториум.

Это новое слово в воспитании наших детей. У меня сложилось очень приятное впечатление, это достойная возможность для обучения наших детей. Порадовало и то, насколько мы готовы к дате открытия, поскольку Борис Александрович Дубровский жестко контролирует выполнение своих поручений. Для города это очень важно. Мы должны сделать все, чтобы к назначенному времени «Кванториум» был готов и открыт. — отметил Сергей Бердников.

В «Кванториум» может записаться любой желающий, единственное требование — ребенок должен достигнуть возраста 11 лет, уровень подготовки не важен. По специальной модульной программе, обучение будет проходить три месяца. После того, как ребенок прошел обучение по одному из направлений, он может прийти снова на другое направление.

Цель проекта не в том, чтобы научить детей работать с оборудованием. А в том, чтобы она научились вести проекты: критическому мышлению, командной работе, креативности и коммуникации. Именно это заложено в каждом направлении. Оборудование нужно, чтобы проекты не заканчивались презентацией, а воплощались в жизнь. — рассказал Васильев Александр Евгеньевич, руководитель детского технопарка в Магнитогорске.

Официальное открытие технопарка «Кванториум» состоится в конце ноября.