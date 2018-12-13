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Больше 1000 южноуральских детей смогут бесплатно учиться профессиям будущего

Сегодня в Челябинске и в Магнитогорске открываются два детских технопарка.
сегодня в 18:34
  |  Общество

Сегодня в Челябинской области прошли официальные открытия сразу два кванториумов — в Челябинске и Магнитогорске. Один из них Губернатор Борис Дубровский посетил лично — технопарк занял первый этаж центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ.

Сегодня открываются два технопарка — в Челябинске и в Магнитогорске на базе Южно-Уральского госуниверситета и Магнитогорского государственного технического университета. На следующий год планируем открыть IT-квант в Миассе. Уверен, что этот проект будет востребован. Идея детских технопарков на самом деле имеет хороший фундамент в виде прежней системы станций юных техников. Задача та же — готовить молодые кадры, знакомить с азами технического творчества и конструирования, прививать любовь к инженерным специальностям. Детский технопарк — самая эффективная инвестиция в человека. — прокомментировал Борис Дубровский.

В челябинском детском технопарке глава региона познакомился с основными направлениями и первыми работами учеников. Разнообразие авто- и авиамоделей, роботы и программируемые беспилотники, множество вариантов технического творчества — все это продемонстрировали юные инженеры.

Мы занимаемся программированием дронов, управляем ими. Мы создаем программы для них. Например, пролететь через ограду, забрать предмет и вернуться. Мир в будущем будет состоять из it-технологий, это, так называемый шаг в будущее. Я занимаюсь этим уже три года. — Глеб Салашенко, ученик кванториума.

Обучение в технопарках бесплатное. В этом учебном году кванториум в Магнитогорске сможет обучить 450 человек, а в Челябинске — 800. На занятия будут ходить дети от 5 и до 18 лет. Делиться с ними знаниями будут квалифицированные педагоги, прошедшие обучение в Москве. Там преподавателей учили методикам проектного управления и разработке педагогических программ.

Отметим, идея создания кванториумов, которые сегодня, 13 декабря, открываются по всей стране, была одобрена президентом Р Ф Владимиром Путиным еще в 2015 году. Они необходимы для того, чтобы прививать детям любовь к науке и помочь им освоить профессии будущего.

В 2017 году Минобр РФ одобрил заявку Челябинской области на открытие двух технопарков. Из федерального бюджета было направлено 67,6 миллионов рублей на открытие двух технопарков в Челябинске и Магнитогорске.

В Челябинске будут действовать образовательные центры по следующим направлениям:

• Аэроквантум — изучение малой беспилотной авиации и получение практических навыков по управлению беспилотным летательным аппаратом;

• Автоквантум — проектирование, создание и испытание полностью действующего дистанционно пилотируемого прототипа транспортных средств;

• Робоквантум — разработка и сборка роботов с применением беспроводной связи, технологий автоматизированного поиска и обработки информации;

• IT-квантум — интеллектуальные и операционные системы, сети и программное обеспечение, уязвимости и защита;

• Хай-тек цех — учит основным способам обработки материалов, промышленного производства, прототипирования;

• Промышленный дизайн — учит опережать привычные потребности пользователей в своих областях, создавая удобные и красивые продукты.

В Магнитогорске:

• Робоквантум — разработка и сборка роботов с применением беспроводной связи, технологий автоматизированного поиска и обработки информации.

• Хай-тек цех — учит основным способам обработки материалов, промышленного производства, прототипирования.

• IT-квантум — интеллектуальные и операционные системы, сети и программное обеспечение, уязвимости и защита.

• VR/AR — виртуальное проектирование и моделирование различных ситуаций.

Добавим, скоро на Южном Урале появится еще один кванториум — в Миассе. Его планируют открыть в 2019 году. Основным направлением этого технопарка будут современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Записаться на занятия и узнать подробности о технопарке в Челябинске можно на сайте Технического творчества Челябинской области.

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