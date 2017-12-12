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Ученые назвали причины взрыва челябинского метеорита

Взаимодействие веществ из атмосферы и воздуха влияет на распад астероида.
сегодня в 14:44
  |  Наука

Астрономы из американского университета исследовали природу взрывов небольших метеоритов, к которым относится и челябинский. Исследование показало, что к такому эффекту космические объекты приводит взаимодействию материи «космических камней» и областей высокого и низкого давления в атмосфере. Как правило, взрыв происходит в нижних слоях атмосферы, так как большинство фрагментов астероидов сгорают в ее верхних слоях.

Существует большой градиент между областью высокого давления, расположенной у передней части метеора, и областью почти полного отсутствия давления за ним. Если у воздуха появится возможность двигаться через поры внутри метеорита, то тогда он легко проникнет внутрь и разорвет его на части. — передает РИА Новости слова американского ученого Джея Мелоша.

Напомним, челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли утром 15 февраля 2013 года. Он разрушился на высоте 30–50 километров, многочисленные фрагменты рассыпались на территории Челябинской области. Падение небесного тела наблюдали сотни тысяч человек. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль. От последствий взрыва пострадали более 1,6 тысяч человек.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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