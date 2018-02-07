/ Челябинский метеорит оказался ровесником Солнечной системы

Небесное тело перенесло мощный удар еще до падения на Землю.

Результатами исследования поделился руководитель метеоритной лаборатории УрФУ Виктор Гроховский. Он утверждает, что в космическом пространстве у «тела была насыщенная жизнь».

Возраст вещества — около 4,5 миллиарда лет, оно ровесник Солнечной системы. С этим веществом много чего происходило: был большой удар, когда его родительское тело с чем-то столкнулось и «плюхнулось в «ванну» из расплавленного металла, отчего и возникли светлое и темное вещество (это хорошо видно на собранных зимой 2013 года на Урале фрагментах метеорита — прим. ред.). Потом он летал миллиарды лет, ударялся, но около 30 миллионов лет назад также в результате удара был выброшен из родительского тела и стал метеороидом в поясе астероидов. Потом его в результате какого-то резонанса выбило на орбиту семейства астероидов Apollo (это те из 17 тысяч астероидов, за которыми ведется наблюдения: они угрожают Земле, поскольку их орбиты заходят за орбиту Земли). — цитирует «URA.RU» Гроховского.

Ученый также заявил, что самый подробный рассказ о судьбе челябинского метеорита будет представят в Москве в июле этого года.