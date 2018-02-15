Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
57.59 -0.18 71.23 +0.06
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинский метеорит увековечат в книге на английском языке

Челябинский метеорит увековечат в книге на английском языке

Российские ученые совместно с представителями НАСА подготовят издание.
сегодня в 17:17
  |  Культура

В годовщину падения челябинского метеорита стало известно о готовящейся книге, посвященной знаменитому космическому объекту. Ученые Челябинского государственного университета совместно с коллегами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства подведут итоги 5-летнего исследования болида. Книга появится в 2018 году.

Сейчас ведется перевод подготовленной книги на английский язык, там будет более 200 страниц. Она посвящена основным успехам в изучении челябинского суперболида. Это комплексная работа, выполненная большим научным коллективом из 12 соавторов, в частности, в него входят заведующий кафедрой теоретической физики ЧелГУ профессор Александр Дудоров, лауреат государственной премии СССР Николай Горькавый из НАСА и другие. — рассказал ТАСС декан физического факультета ЧелГУ Сергей Таскаев.

Напомним, годовщину падения метеорита отмечают 15 февраля. В этот день челябинцы получили возможность прикоснуться к космическому объекту и сделать фото с осколком. Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли утром 15 февраля 2013 года. Он разрушился на высоте 30–50 километров, многочисленные фрагменты рассыпались на территории Челябинской области. Падение небесного тела наблюдали сотни тысяч человек. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль. От последствий взрыва пострадали более 1,6 тысяч человек.

Общество
Что вы знаете о падении челябинского метеорита? Тест
сегодня в 09:20
Что вы знаете о падении челябинского метеорита? Тест
Общество
«Яркая вспышка, и тут вылетает окно». Как в Челябинск метеорит прилетал
сегодня в 08:37
«Яркая вспышка, и тут вылетает окно». Как в Челябинск метеорит прилетал
Общество
Чебаркульцы телами изобразят полынью от упавшего метеорита
вчера в 10:32
Чебаркульцы телами изобразят полынью от упавшего метеорита
Наука
Ближайший «родственник» челябинского метеорита летит к Земле
09.02.2018
Ближайший «родственник» челябинского метеорита летит к Земле
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
«Детям стоит опасаться?». Толпы клоунов напугали южноуральцев
сегодня в 20:20
«Детям стоит опасаться?». Толпы клоунов напугали южноуральцев
Общество
Окончены поиски пропавшего южноуральца с армейской татуировкой
сегодня в 19:54
Окончены поиски пропавшего южноуральца с армейской татуировкой
Общество
Целый город в Челябинской области закрыли на карантин
сегодня в 19:17
Целый город в Челябинской области закрыли на карантин
Спорт
Еще одна ледовая арена появится в Челябинской области
сегодня в 18:54
Еще одна ледовая арена появится в Челябинской области
Общество
В администрацию закрытого города в Челябинской области нагрянули с обысками
сегодня в 18:47
В администрацию закрытого города в Челябинской области нагрянули с обысками
Общество
Экс-сотруднику МЧС за мошенничество и незаконный бизнес дали условный срок
сегодня в 18:14
Экс-сотруднику МЧС за мошенничество и незаконный бизнес дали условный срок
Общество
«Не хотела воспитывать». Убийце новорожденной дочери в Челябинской области озвучили приговор
сегодня в 17:51
«Не хотела воспитывать». Убийце новорожденной дочери в Челябинской области озвучили приговор
Наука
Челябинцам расскажут все о криптовалюте, блокчейне и цифровом контенте в анти-школе
сегодня в 17:24
Челябинцам расскажут все о криптовалюте, блокчейне и цифровом контенте в анти-школе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна