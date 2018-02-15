/ Челябинский метеорит увековечат в книге на английском языке

Российские ученые совместно с представителями НАСА подготовят издание.

В годовщину падения челябинского метеорита стало известно о готовящейся книге, посвященной знаменитому космическому объекту. Ученые Челябинского государственного университета совместно с коллегами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства подведут итоги 5-летнего исследования болида. Книга появится в 2018 году.

Сейчас ведется перевод подготовленной книги на английский язык, там будет более 200 страниц. Она посвящена основным успехам в изучении челябинского суперболида. Это комплексная работа, выполненная большим научным коллективом из 12 соавторов, в частности, в него входят заведующий кафедрой теоретической физики ЧелГУ профессор Александр Дудоров, лауреат государственной премии СССР Николай Горькавый из НАСА и другие. — рассказал ТАСС декан физического факультета ЧелГУ Сергей Таскаев.

Напомним, годовщину падения метеорита отмечают 15 февраля. В этот день челябинцы получили возможность прикоснуться к космическому объекту и сделать фото с осколком. Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли утром 15 февраля 2013 года. Он разрушился на высоте 30–50 километров, многочисленные фрагменты рассыпались на территории Челябинской области. Падение небесного тела наблюдали сотни тысяч человек. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль. От последствий взрыва пострадали более 1,6 тысяч человек.

