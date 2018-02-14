/ Чебаркульцы телами изобразят полынью от упавшего метеорита

Флешмоб пройдет на главной площади Чебаркуля.

15 февраля массовые мероприятия, приуроченные к 5-летию падения метеорита, пройдут в Чебаркуле. Жители примут участие в праздничном концерте и флешмобе. Его цель — воспроизвести форму полыньи, оставшейся на озере от падения метеорита. Финалом торжества станет запуск в небо воздушных шаров.

Жители и гости города могут посетить «Зал метеорита» в Чебаркульском краеведческом музее и стелу падения метеорита, установленную на территории «Чебаркульской крепости». — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Чебаркульского городского округа.

Напомним, годовщину падения метеорита отмечают в историческом музее 15 февраля. В этот день челябинцы получат возможность прикоснуться к космическому объекту и сделать фото с осколком, а также смогут посетить тематическую экскурсию.

Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли утром 15 февраля 2013 года. Он разрушился на высоте 30–50 километров, многочисленные фрагменты рассыпались на территории Челябинской области. Падение небесного тела наблюдали сотни тысяч человек. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль. От последствий взрыва пострадали более 1,6 тысяч человек.

