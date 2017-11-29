/ Космический мусор с земной орбиты погубит человечество через 20 лет

Больше всего «отходов» в космосе оставили США, Россия и Китай.

Космический мусор угрожает существованию жизни на Земле. Ученые предсказали его падение на планету через четверть века. Сейчас мусор находится на околоземной орбите. В основном он состоит из отработанных частей ракет, неисправных спутников, оставшихся без управления космических станций, потерянных инструментов.

На первом месте — США, они оставили на орбите 3999 крупных обломков, на втором — Россия с 3961 единицей крупного мусора, а на третьем — Китай с цифрой 3475. Скорость космического мусора, падающего на землю, может достигать до 10 тысяч километров в час. Чтобы избежать падения космического мусора на Землю, ученые предлагают убрать его с околоземной орбиты. — сообщает издание «Экономика сегодня».

Отметим, что падение мусора, по прогнозам специалистов, будет разрушительным и сотрет с лица Земли Европу и Азию.