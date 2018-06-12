/ Названа стоимости мини-каюты в космическом отеле

Космическая гостиница может заработать уже в 2020 году.

Мини-каюта для космических туристов в отеле обойдется примерно в 55 миллионов долларов. Предполагается, что такое предложение появится на рынке услуг уже в 2020 году. Над проектом продолжает работать компания Axiom Space. Его суть — в комфортном перелете в космическом пространстве.

Пилотные запуски пройдут через два года. Мини-каюта в космическом отеле обойдется в 55 млн долларов. Некоторых финансовых магнатов эта цифра не пугает, и они уже забронировали номера. — сообщает портал vladtime.ru.

Главная отличительная черта таких номеров — небольшой размер. Известно также, что стены покрыты мягким материалом кремового цвета, а по всей комнате встроенные мелкие светодиодные лампочки. Кроме того, стоимость каюты входят двухнедельные курсы подготовки к полету.