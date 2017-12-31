/ Новый год на МКС наступит 15 раз

Празднование, по традиции, начнется возле Новой Зеландии.

Космонавты из России, США и Японии, работающие на МКС, станут рекордсменами по встрече Нового года. 31 декабря они 15 раз смогут поздравить друг друга с наступлением праздника. Причина в постоянной смене часовых поясов. Первый Новый год наступит в 16:26 по Москве. Космонавты в это время будут между Новой Зеландией и Австралией.



Во второй раз космонавтам и астронавтам представится возможность поздравить друг друга в 18:00 (мск) над территорией Австралии (00:00 в Токио), далее – 1 января 2018 года в 00:00 (мск) над Южной частью Атлантического океана между Африкой и Южной Америкой, в 8 часов утра по Москве над Бразилией (Новый год в Вашингтоне), в 9 утра над Австралией (00:00 в Хьюстоне). — сообщает Центр управления полетами.

Последний Новый год придет в 14:02 по Москве 1 января. В это время экипаж будет над акваторией Тихого океана. По Гринвичу первый день нового года для космонавтов наступит в 03:00 (мск), когда космонавты будут находиться над Мысом Горн, что в Чили.