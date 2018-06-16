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/ Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ оценил разработки челябинских IT-специалистов

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ оценил разработки челябинских IT-специалистов

Константину Носкову продемонстрировали лучшие новинки.
сегодня в 15:03
  |  Наука

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ прибыл в Челябинск во главе российской делегации. В столице региона продолжается Конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Киргизии.

В рамках мероприятия Константин Носков посетил челябинский IT-парк. Министру продемонстрировали новинки в сфере IT-технологий. Среди изобретений последнего поколения — очки, распознающие лица людей. Авторы продукта — южноуральская компания «Тридиви», специализирующаяся на разработке программного обеспечения в области трехмерного компьютерного зрения. Их электронные очки способны распознавать до 2,5 миллионов лиц в секунду. В результате американского тестирования разработка вошла в десятку лучших в мире.

Мы разрабатываем алгоритмы глубокого изучения нейронной сети искусственного интеллекта. Технология будет применяться в госуслугах. С июля эта система уже заработает. Например, я могу открывать счета в банке без посещения офиса. Я могу жить в деревне, но с помощью смартфона могу зайти в портал госуслуг. Происходит захват лица и начинается проверка моей личности. — рассказал сайту «Первый областной» соучредитель компании «Тридиви» Дмитрий Морозов.

В челябинском IT-парке впервые представили отечественный компьютер с операционной системой, разработанной местными программистами. Это позволит заменить импортное оборудование на российское. Для работы с компьютером необходимо обучить несколько тысяч специалистов и произвести полную миграцию документов на новое устройство.

Кроме того, министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций продемонстрировали интерактивный песок для детей, идея создания которого принадлежит южноуральским разработчикам. Константин Носков остался доволен IT-новинками.

Постараюсь поддержать все разработки. Много интересных проектов. Порадовали меленькие компании. За малышами всегда будущее. Их идеи всегда выстреливают. К импортозамещению тоже отношусь положительно. Есть неплохие успехи. Судя по тому, что я увидел в технопарке, челябинские айтишники вырываются вперед. — поделился впечатлениями с сайтом «Первый областной» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

Напомним, что сейчас в Челябинске проходит целая серия мероприятий в рамках российско-киргизской Конференции. Ее участники намерены рассмотреть вопросы углубления торгово-экономических связей между регионами России и Киргизии в условиях цифровизации транспортно-логистической и других сфер, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности. В мероприятии принимает участие более 300 человек. Это представители федеральных и республиканских органов власти, деловых кругов, неправительственных организаций, экспертного сообщества, средств массовой информации двух стран.

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