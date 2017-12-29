/ Видеоблогер записал новогоднее поздравление в образах наркомана, бати и «Стекловаты»

Ролик попал в трендовые видео на YouTube.

В канун Нового года челябинский видеоблогер Виталий Орехов записал свое праздничное поздравление. «Типичный Новый год» высмеивает классические ситуации в праздники. Каждый отрывок рассказывает о казусах, с которыми сталкивалось большинство россиян — «Не трогай, это на Новый год», «Я тоже хочу в Египет», «Кушайте-кушайте» и прочее. Отдельно отметим пародию на клип группы «Стекловата».

Сейчас ролик находится во вкладке «В тренде» на YouTube. Меньше чем за сутки видео посмотрели 156 тысяч раз. Пользователи поставили 27 тысяч «лайков» и оставили 1,3 тысячи комментариев.

Напомним, молодой человек прославился роликом из «маршрутки». Главными героями стали мужчина с непомерно большим рюкзаком, кондуктор поневоле, отчаянный водитель, разговорчивая женщина и другие.

