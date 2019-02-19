/ Этой ночью есть шанс увидеть последнее суперлуние в 2019 году

В эти дни луна выглядит намного ярче и больше, чем обычно.

Последнее в 2019 году суперлуние прошло вчера ночью, с 18 на 19 февраля. Сегодня все еще можно будет наблюдать это явление. Суперлуние возникает, когда полная Луна проходит через ближайшую к Земле точку ее эллиптической орбиты. В это время спутник выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем в момент прохождения наиболее удаленной точки.

Главное суперлуние 2019 года произойдет 19 февраля, потому что в этот день Луна окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в 2019 году. 19 февраля в 12:07 по Москве Луна подойдет к Земле на 356 761 километр, а в 18:54 по Москве произойдет полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 6 часов. — комментируют в Московском планетарии.

В 2019 году было всего 2 суперлуния. Первое прошло 21 января, совпадая с лунным затмением. Полнолуние произошло в 8:15 по московскому времени, а в 22:59 Луна приблизилась к Земле на 357 тысяч километров.