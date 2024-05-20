В челябинских маршрутках № 19 и № 91 разрешили ездить бесплатно

Если в салоне нет терминала, пассажир имеет право не оплачивать свой проезд

С 1 мая 2024 года челябинские маршрутки № 19 и № 91 должны работать по правилам муниципального транспорта, а это значит: возить пассажиров по цене обычных автобусов, принимать к оплате транспортные карты и предоставлять льготы. Однако на самом деле, жалуются пассажиры, оба маршрута по-прежнему работают в режиме маршрутного такси.

«Езжу из Ленинского на работу в район ЧТЗ на маршрутке № 91. Слышала, что теперь она стала муниципальной. И несколько раз пыталась оплатить проезд транспортной картой. Оплату картой никто не берет. Водители говорят, что нет терминалов. При этом в салоне висит номер сотового телефона для перевода на личную карту водителя. И за проезд берут, как раньше, по 33 рубля», — рассказала Первому областному челябинка Ольга.

Мы попросили «Организатора перевозок Челябинской области» прокомментировать сложившуюся ситуацию.

В областном государственном учреждении подтвердили, что обе маршрутки с 1 мая перешли на регулируемый тариф.

Государственный контракт с перевозчиками «Автотранспортное предприятие 1» и «Автолайн» заключен по 30 июня 2024 года. «В соответствии с требованиями контрактов применяются тарифы на перевозку пассажиров и провоз багажа, установленные министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области», — говорится в ответе редакции.

А это значит, что проезд по транспортной карте с неограниченным количеством пересадок в течение 60 минут с момента первой валидации должен составлять 28 рублей; по банковской карте — 29 рублей; за наличные деньги — 35 рублей; льготный проезд — 14 рублей. Кроме того, в маршрутках № 19 и № 91 можно ездить по безлимитной ежемесячной проездной карте, которая стоит 1200 рублей.

«Перевозчики также обязаны оборудовать системой безналичной оплаты проезда 100% машин и предоставлять льготы отдельным категориям граждан», — замечают в учреждении.

Получив запрос из нашей редакции, ведомство также запросило данные по оплате проезда у перевозчиков. Бизнесмены ответили, что разрешают челябинцам ездить в своих маршрутках бесплатно, если в машине отсутствует терминал.

«Перевозчики сообщили, что в случае, если водитель отказался предоставить терминал для безналичной оплаты проезда и у пассажира отсутствует возможность оплатить проезд наличными, пассажир вправе ехать бесплатно», — поясняет директор «Организатора перевозок Челябинской области» Никита Тюрин.

По данным «Организатора перевозок», работу маршрутов № 19 и № 91 уже проверяли 7 мая и 17 мая. Жалобы горожан подтвердились: в автобусах отсутствует информация о тарифах, в некоторых машинах нет терминалов для безналичной оплаты проезда, а водители собирают деньги на личную карту по номеру телефона.

«Данные факты являются нарушением условий государственного контракта. За каждый установленный факт нарушений перевозчику выставляются штрафные санкции по итогам приемки транспортной работы за каждый отчетный месяц (по 1000 рублей за каждый факт нарушения)», — заверил Первое областное Никита Тюрин.

Напомним, маршрутка № 91 ходит от ТК «Молния» по улице Энергетиков в Ленинском до поселка Градский Прииск, а маршрутка № 19 — от улицы Чистопольской до улицы Приборостроительной.