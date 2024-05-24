Челябинских перевозчиков оштрафуют за отсутствие терминалов в маршрутках № 19 и 91

Свой рейд по челябинским маршруткам провели сотрудники ЦУРа

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Несколько дней назад мы написали статью о работе челябинских маршруток № 19 и 91. С мая обе должны работать по правилам городских автобусов, но до сих пор не принимают оплату банковскими и социальными картами. Публикация вызвала широкий резонанс в социальных сетях, а сотрудники Центра управления регионом провели свою контрольную закупку. Результат эксперимента — на видео.

«Из четырех проверенных маршруток транспортную карту приняли лишь в одной. У других водителей не было терминалов. Они ссылались на то, что аппарат сломан, в ремонте и не работает из-за севшей батарейки», — говорят в ЦУРе.

Аналогичные проверки в мае провел и «Организатор перевозок Челябинской области». Нарушений немало: водители часто проезжают остановки, в салоне нет информации о стоимости и оплате проезда, оплатить проезд можно только наличными или на карту водителю.

«Это нарушение, ведь оба маршрута работают по регулируемому тарифу. В салоне должен быть терминал. И каждый случай отсутствия терминала — это тысяча штрафа», — говорит главный специалист отдела контрольно-ревизионной работы ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Игорь Митькин.

По данным ЦУРа, с начала месяца перевозчиков (автотранспортное предприятие № 1 и компанию «Автолайн») уже оштрафовали почти на 160 тысяч рулей.

Ранее челябинцам разрешили ездить в маршрутках № 19 и 91 бесплатно, если водители не принимают к оплате карты.