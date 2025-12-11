В челябинском Mini театре ставят спектакль «Март» драматурга Ирины Васьковской

Премьера назначена на 19 и 20 декабря

В Mini театре Челябинска готовится спектакль «Март», он уже появился в афише на сайте. Новую постановку с подзаголовком «Долгая дорога домой» ставит режиссер Александр Черепанов.

История рассказывает о девушке Марии, которая после долгого отсутствия возвращается домой к маме и мужу. Но ждет ли ее кто-нибудь?

«Конечно, мы вновь обращаемся к главному и выводим в центр внимания человека. Чего же нам не хватает, чтобы просто быть счастливыми? Почему тоска по неземному счастью разъедает изнутри?» — задаются вопросами в театре.

Драматургом спектакля стала Ирина Васьковская, которая работала с Mini театром над спектаклями «Лолита», «Русская смерть», «Анна Каренина», «Девушки в любви», «Крик изнутри». Роли исполнят Екатерина Ламыкина, Алина Тягловская, Вадим Долговых и Екатерина Писарева.

Премьера назначена на 19 и 20 декабря, возрастное ограничение — 18+.