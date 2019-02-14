Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.68 -0.03 74.39 +0.24
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Миасские моржи приняли участие в кубке России по зимнему плаванию

Миасские моржи приняли участие в кубке России по зимнему плаванию

Соревнования прошли 8 и 9 февраля в Уфе.
сегодня в 14:40
  |  Миасс

В первом командном кубке России по зимнему плаванию участвовали трое миасцев: Сергей Власов, Гульнара Крайнова и Олег Савельев. Конкуренцию им составили команды из Тюмени, Алтайского и Пермского края, Ульяновской области, Татарстана. Благодаря участникам из Беларуси и Китая соревнования можно назвать международными. Всего в заплывах приняли участие около 170 человек в возрасте от 8 до 80 лет.

Это были четвертые в моей жизни соревнования по зимнему плаванию. Самые дорогостоящие, самые сложные, самые красивые и масштабные. Дорогостоящими они стали, правда, по моей собственной вине, да и сложнейшими из всех тоже. Не хочется уже рассказывать о сложностях, с которыми пришлось столкнуться. В памяти лишь высочайший уровень проведения мероприятия. — делится впечатлениями участник соревнований Олег Савельев.

Состязания прошли на озере Солдатское, в специально подготовленной 25-метровой проруби. А награждали победителей в Государственном концертном зале «Башкортостан». Первое место заняла команда из Алтайского края. На второй строчке расположились представители из Тюмени. Бронзу взяли хозяева турнира — команда «Белые куницы».

Спорт
Южноуральская спортсменка стала бронзовым призером на играх «Дети Азии»
11.02.2019
Южноуральская спортсменка стала бронзовым призером на играх «Дети Азии»
Спорт
Более пятидесяти спортсменов станут участниками Кубка мира по фристайлу
08.02.2019
Более пятидесяти спортсменов станут участниками Кубка мира по фристайлу
Спорт
Маленькая спортсменка из Челябинска поставила рекорд России по прыжкам в длину
07.02.2019
Маленькая спортсменка из Челябинска поставила рекорд России по прыжкам в длину
Спорт
Среди гостей «Солнечной долины» разыграют билеты на кубок мира по фристайлу
07.12.2017
Среди гостей «Солнечной долины» разыграют билеты на кубок мира по фристайлу
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Евгений Кузнецов: «Папа Кубок Стэнли выиграл!» была первая четкая фраза дочери»
сегодня в 19:58
Евгений Кузнецов: «Папа Кубок Стэнли выиграл!» была первая четкая фраза дочери»
Общество
Руководство бастующего в Усть-Катаве завода объяснило, почему коллектив предприятия не вышел на работу
сегодня в 19:26
Руководство бастующего в Усть-Катаве завода объяснило, почему коллектив предприятия не вышел на работу
Общество
У челябинских экстремалов появится «новый дом»
сегодня в 19:00
У челябинских экстремалов появится «новый дом»
Происшествия
Столкновение легковушки и двух грузовиков на М-5 парализовало движение
сегодня в 18:20
Столкновение легковушки и двух грузовиков на М-5 парализовало движение
Культура
Премьерой спектакля отметили челябинцы Валентинов день
сегодня в 18:05
Премьерой спектакля отметили челябинцы Валентинов день
Общество
Власти Копейска готовят технику для тушения подземных пожаров
сегодня в 17:47
Власти Копейска готовят технику для тушения подземных пожаров
Общество
331 южноуралец сдал кровь в День всех влюбленных
сегодня в 17:44
331 южноуралец сдал кровь в День всех влюбленных
Политика
Борис Дубровский вошел в тройку самых медийных губернаторов по России
сегодня в 17:41
Борис Дубровский вошел в тройку самых медийных губернаторов по России
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6