/ Миасские моржи приняли участие в кубке России по зимнему плаванию

Соревнования прошли 8 и 9 февраля в Уфе.

В первом командном кубке России по зимнему плаванию участвовали трое миасцев: Сергей Власов, Гульнара Крайнова и Олег Савельев. Конкуренцию им составили команды из Тюмени, Алтайского и Пермского края, Ульяновской области, Татарстана. Благодаря участникам из Беларуси и Китая соревнования можно назвать международными. Всего в заплывах приняли участие около 170 человек в возрасте от 8 до 80 лет.

Это были четвертые в моей жизни соревнования по зимнему плаванию. Самые дорогостоящие, самые сложные, самые красивые и масштабные. Дорогостоящими они стали, правда, по моей собственной вине, да и сложнейшими из всех тоже. Не хочется уже рассказывать о сложностях, с которыми пришлось столкнуться. В памяти лишь высочайший уровень проведения мероприятия. — делится впечатлениями участник соревнований Олег Савельев.

Состязания прошли на озере Солдатское, в специально подготовленной 25-метровой проруби. А награждали победителей в Государственном концертном зале «Башкортостан». Первое место заняла команда из Алтайского края. На второй строчке расположились представители из Тюмени. Бронзу взяли хозяева турнира — команда «Белые куницы».