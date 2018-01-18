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/ Южноуральские театры побили рекорд по сборам в новогодние каникулы

Южноуральские театры побили рекорд по сборам в новогодние каникулы

﻿Челябинская филармония стала лидером по посещаемости.
сегодня в 11:41
  |  Культура

Зимние каникулы принесли южноуральским театрам больше 25 миллионов рублей. Это сумма стала рекордной по сборам для региона. С конца декабря до середины января показано 306 праздничных постановок, которые посетили больше 121 тысячи зрителей.

Считаю, что театры хорошо потрудились, учли прошлогодние промахи, когда статистику подпортили эпидемия гриппа и проблемы с логистикой, а филармония даже солидно перевыполнила план. И вот результат — заработали рекордную сумму за все восемь лет. — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Отметим, что за каникулы особенно отличилась челябинская филармония. Там показали 76 новогодних представлений для детей разного возраста. Впервые филармония вышла на первое место по посещаемости, обогнав крупнейшие залы челябинской драмы и оперного театра.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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