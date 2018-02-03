/ Слепоглухие челябинцы раскроют творческий потенциал на тренинге от театра «Манекен»

Мастер-класс - уникальное для Челябинска событие.

Актерский тренинг для слепоглухих челябинцев проведет ведущий актер театра «Манекен» Алексей Тетюев. Уникальное занятие состоится в Челябинской специальной библиотеке. Артист поможет каждому участнику раскрыть свой творческий потенциал и выразить эмоции, как это делают настоящие актеры, несмотря на нарушения зрения или слуха. Организаторы тренинга надеются, что театральная деятельность поможет социальной адаптации людей с нарушениями.

Вступление слепоглухих людей на театральную стезю — уникальное событие не только для членов досугового центра, но и для Челябинска. Не исключена возможность создания мини-спектакля со слепоглухими читателями по примеру московского Театра наций, где в 2015 году впервые в России был поставлен спектакль «Прикасаемые», в котором на одной сцене играли и зрячеслышащие, и слепоглухие актёры. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых Наталья Шлыгина.

Актерский тренинг состоится 6 февраля в досуговом центре для слепоглухих «Вместе» (Свердловский проспект, 58). Начало занятия в 13:15.