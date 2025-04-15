Эксперты престижной театральной премии «Золотая маска» приехали в Челябинск, чтобы посмотреть спектакль «Петербургские повести» и вручить Молодежному театру диплом номинанта конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Также диплом получила актриса Ольга Телякова за роль Акакия Акакиевича. Она номинирована на лучшую женскую роль в драматическом театре.
«Прошедшая пятница стала знаменательной датой для Молодежного театра. Спектакль „Петербургские повести“ был тепло принят экспертами. Особое внимание жюри было уделено работе Ольги Васильевны Теляковой», — рассказали в театре.
Лауреатов «Золотой маски» объявят 26 июня в Казани.