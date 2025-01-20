Четыре спектакля Южного Урала прошли отборочный этап «Золотого фонда театральных постановок России»

На конкурс поступило около тысячи заявок от более чем 400 российских профессиональных театров

Завершился первый этап отбора спектаклей, которые российские профессиональные театры заявили для участия в конкурсе «Золотой фонд театральных постановок России». На конкурс поступило около тысячи заявок более чем от 400 российских профессиональных театров 133 населенных пунктов страны. Их них жюри выбрало топ‑300 спектаклей, в их число вошли четыре южноуральские постановки, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Создание «Золотого фонда...» приурочено к 150‑летию Союза театральных деятелей России, которое будет широко отмечаться в 2026 году.

По условиям проекта, спектакли должны отражать традиционные духовно-нравственные ценности и формировать общероссийский культурный код.

Из Челябинска и Челябинской области отбор прошли Новый художественный театр с постановкой «Саня, Ваня, с ними Римас» (режиссер Евгений Гельфонд, 2019 год), Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино» со спектаклем «Белый пароход» (режиссер Олег Жюгжда, 2020 год), Магнитогорский академический драматический театр им. А. С. Пушкина — «Старая помпадурша» (режиссер Надежда Лаврова, 2024 год) и Верхнеуфалейский театр «Вымысел» со спектаклем «Эллада» (режиссер Татевик Григорян, 2024 год).

На заключительном этапе конкурса будут выбраны 10 спектаклей, для которых СТД РФ планирует создать телеверсии. На съемку и трансляцию уже выделен грант Президентского фонда культурных инициатив.