Завершился первый этап отбора спектаклей, которые российские профессиональные театры заявили для участия в конкурсе «Золотой фонд театральных постановок России». На конкурс поступило около тысячи заявок более чем от 400 российских профессиональных театров 133 населенных пунктов страны. Их них жюри выбрало топ‑300 спектаклей, в их число вошли четыре южноуральские постановки, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.
Создание «Золотого фонда...» приурочено к 150‑летию Союза театральных деятелей России, которое будет широко отмечаться в 2026 году.
По условиям проекта, спектакли должны отражать традиционные духовно-нравственные ценности и формировать общероссийский культурный код.
Из Челябинска и Челябинской области отбор прошли Новый художественный театр с постановкой «Саня, Ваня, с ними Римас» (режиссер Евгений Гельфонд, 2019 год), Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино» со спектаклем «Белый пароход» (режиссер Олег Жюгжда, 2020 год), Магнитогорский академический драматический театр им. А. С. Пушкина — «Старая помпадурша» (режиссер Надежда Лаврова, 2024 год) и Верхнеуфалейский театр «Вымысел» со спектаклем «Эллада» (режиссер Татевик Григорян, 2024 год).
На заключительном этапе конкурса будут выбраны 10 спектаклей, для которых СТД РФ планирует создать телеверсии. На съемку и трансляцию уже выделен грант Президентского фонда культурных инициатив.