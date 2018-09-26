/ Спектакли для взрослых покажет челябинский кукольный театр на фестивале «Соломенный жаворонок»

Организаторы фестиваля видят своей целью сохранение, развитие и пропаганду лучших достижений искусства театров кукол. Фестиваль способствует формированию в Челябинской области современной театральной среды в поддержку интеллектуального и эстетического развития молодежи, создание условий для профессионального общения деятелей театров кукол, взаимообогащение и взаимообмен театральными художественно-эстетическими идеями в области режиссуры, актерского мастерства, сценографии, драматургии и литературы, а также способствует созданию условий для осуществления инновационных театральных проектов. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном министерстве культуры.
В формате «для взрослых» фестиваль кукольных спектаклей пройдет в четвертый раз. Заявки уже подали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Вологды, Сургута и Ханты-Мансийска. Челябинск — хозяин мероприятия.
Все спектакли будут показаны с 19 по 22 октября.