/ Спектакли для взрослых покажет челябинский кукольный театр на фестивале «Соломенный жаворонок»

Заявки на участие отправили коллективы из 7 городов России.

Кукольный театр ставит спектакли не только для детей, но и для взрослых. Это каждый раз подтверждают на фестивале «Соломенный жаворонок», проходящем в Челябинске. Туда приезжают актеры и режиссеры из городов России и зарубежья, привозят свои спектакли. Не остаются в стороне и челябинцы, за 2018 год представившие сразу две постановки для взрослых: «Мой муж Даниил Хармс» и «Аналогия».

Организаторы фестиваля видят своей целью сохранение, развитие и пропаганду лучших достижений искусства театров кукол. Фестиваль способствует формированию в Челябинской области современной театральной среды в поддержку интеллектуального и эстетического развития молодежи, создание условий для профессионального общения деятелей театров кукол, взаимообогащение и взаимообмен театральными художественно-эстетическими идеями в области режиссуры, актерского мастерства, сценографии, драматургии и литературы, а также способствует созданию условий для осуществления инновационных театральных проектов. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном министерстве культуры.

В формате «для взрослых» фестиваль кукольных спектаклей пройдет в четвертый раз. Заявки уже подали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Вологды, Сургута и Ханты-Мансийска. Челябинск — хозяин мероприятия.

Все спектакли будут показаны с 19 по 22 октября.