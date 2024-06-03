Южноуральцы стали лауреатами всероссийского конкурса «Студенческая весна»

Призы получили студенты четырех вузов

В Саратове подвели итоги XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Участниками фестиваля стали 3 600 студентов со всех уголков страны, из них — 59 студентов и руководителей коллективов из Челябинской области. Как рассказали в администрации Челябинска, творческая делегация Южного Урала завоевала семь наград.

Всего южноуральцы показали 22 номера в вокальном, инструментальном, танцевальном, театральном направлениях, а также оригинальном жанре, «медиа» и «моде». Представляли регион пять вузов: Южно-Уральский государственный университет, Магнитогорский государственный технический университет имени Носова, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинский государственный университет и Уральский государственный университет физической культуры.

«На протяжении всего года студенты готовятся к фестивалю. В делегацию Южного Урала вошли лучшие участники регионального этапа фестиваля», — отметил руководитель делегации Челябинской области, директор АНО «Агентство социальных проектов и молодежных инициатив» Дмитрий Бабушкин.





Фото предоставлено пресс-службой администрации Челябинска

Сразу несколькими наградами отметили театр танца Deep Vision ЮУрГУ: он стал лауреатом первой степени в номинации «Эстрадная миниатюра», лауреатом второй степени в номинации «Современный танец», лауреатом третьей степени в номинациях «Театр малых форм. Большие составы» и «Театр малых форм. Малые составы».

Дуэт ансамбля «Ах, Ванечка» педагогического университета занял третье место в номинации «Народный танец».

Вокалист Руслан Орешкин, студент ЮУГМУ, — лауреат первой степени в номинации «Академическое пение».

В номинации «Оригинальный номер» третье место заняла танцевально-акробатическая команда «МОДИ» УралГУФК.

Также студенты Челябинской области представили региональную программу «В реальном времени», режиссером которой стала Екатерина Галанова, руководитель театра танца Deep Vision. Интерактивная программа объединила лучшие творческие работы всех участников южноуральской делегации.

Как проходил финал регионального этапа, можно увидеть в нашем фоторепортаже.