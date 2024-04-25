В Челябинске выбрали лучший творческий университет

Победителя определили на традиционном конкурсе «Студвесна»

В четверг, 25 апреля, в Челябинске состоялся Гала-концерт городского этапа «Студенческой весны — 2024». Яркие костюмы, инопланетные номера и сложную акробатику представили учащиеся 14 вузов Челябинска и Магнитогорска. Выступления талантливых творческих коллективов и солистов — в фоторепортаже ИА «Первое областное».





В городском этапе одного из наиболее ярких и масштабных молодежных проектов страны боролись 750 студентов.





В этом году Студвесна проходит в 28 раз.





В главном конкурсе для вузов города молодежь продемонстрировала умения в 8 направлениях: вокальном, инструментальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, моде, журналистике и литературном творчестве.





Посетила студенческий конкурс и учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.





«Сегодня вы увидите золотые номера фестиваля. Когда смотришь на выступления, иногда не понимаешь, что эти студенты — будущие врачи, педагоги, инженеры, айтишники — те, кто, казалось бы, не имеет никакого отношения к сцене по своей будущей профессии. Но насколько профессионально и красиво они отдают себя творчеству!» — отметила Ирина Текслер.





Членами жюри стали 20 профессионалов из числа известных деятелей культуры региона: оперные и эстрадные певцы, балетмейстеры, солисты Челябинской филармонии и артисты цирка.





Многие коллективы готовили свои номера по полгода. Студент Международного института дизайна и сервиса Вадим Хайзов поделился, что только костюмы создавались около двух месяцев.





«Наш номер называется „Дриады“. Он говорит о лесных мифических нимфах, которые зачаровывают людей. И мы, артисты в черных нарядах, как бы показываем, что дриады могут превращать людей в разных животных», — поделился Вадим.





Гран-при Студвесны завоевала студентка Южно-Уральского Государственного Медицинского университета Ангелина Денискина.





Приз зрительских симпатий в результате народного голосования забрал творческий коллектив ЮУрГУ.





Победители городского этапа будут представлять Челябинскую область на XXXII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет в Саратове.