Юрий Башмет считает, что Челябинск достоин стать Культурной столицей 2027 года

По словам маэстро, здесь развивается культура, а публика всегда очень благодарна

Народный артист СССР Юрий Башмет заявил, что Челябинск достоин получить звание «Культурная столица 2027 года». Об этом он сказал в разговоре с журналистами на открытии своего музыкального фестиваля на Южном Урале, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Город бесспорно достоин. И те, кто такое решение принимает, на самом деле тоже достойны Челябинска. Я сюда много раз приезжал, я вижу культурные афиши, я много раз работал с местным оркестром. Здесь очень благодарный и образованный слушатель», — поделился маэстро.

Напомним, народное голосование продлится до 6 декабря на портале «Госуслуги». Пока Челябинск находится на втором месте и отстает от Новосибирска на 3%.

Подробности об открытии Музыкального фестиваля Юрия Башмета читайте на сайте 1obl.ru уже завтра.