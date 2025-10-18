Евгений Цыганов и Полина Агуреева о гастролях в Челябинске и уральском холоде

Артисты рассказали о своих ролях в «Бесприданнице» и страхе быть закиданными помидорами

Евгений Цыганов, Полина Агуреева, Илья Любимов — ну что за звездный состав в эти дни работает в Челябинске! Известные российские актеры в составе «Мастерской Петра Фоменко» привезли в Театр Наума Орлова на «Большие гастроли» спектакль «Бесприданница». До первого прогона Евгений и Полина пообщались с журналистами Первого областного медиахолдинга и поделились своими впечатлениями и ожиданиями. Волнуются ли звезды перед челябинской публикой, какие сюрпризы готовят в будущем и замерзли ли на Южном Урале — рассказываем.

Своим мнением первым поделился Евгений Цыганов, который исполняет роль Юлия Капитоновича Карандышева. Актер отметил, что челябинская сцена почти ничем не отличается от московской, а насчет публики он вообще не беспокоится — надеется, что она примет очень хорошо.

«А почему в Челябинске зритель должен хуже принимать? Тут вот один театр стоит, неподалеку сразу второй. Ко мне сегодня подходили на улице, узнали, сказали: „Ой, а вы здесь на съемках, на гастролях? А где вы играете?“ Я ответил, что в Театре Орлова и спросил, хороший ли это театр. Мне ответили, что очень хороший. Значит, челябинцы знают свои театры, ходят в них», — рассказал актер.





К сожалению, Евгений Цыганов не так часто бывает в Челябинске, поэтому не смог поделиться своим мнением насчет города и его изменений: последний раз он приезжал в столицу Южного Урала на кинофестиваль и запомнил лишь то, что вокруг было очень темно. Но зато Евгений с легкостью рассказал о постановке, которую «Мастерская Петра Фоменко» привезла на гастроли.

«Наверное, это один из самых сложных спектаклей у меня в репертуаре. Сейчас, конечно, стало чуть попроще, потому что мы его играем уже 20 лет и многое можем делать с закрытыми глазами. А когда мы начинали играть, играли его первые 10 лет это был ужас, кошмар. Было понятно, что Петр Наумович дал нам материал очень сильно „на вырост“. В то время мы были сильно начинающими артистами. А это мелодрама, и, как утверждал Петр Фоменко, мелодрамы очень сложно играть. И сейчас практически никто не умеет ни ставить, ни играть мелодрамы», — отметил Евгений Цыганов.





Также, по мнению артиста, его Карандышев «в диалоге» с устоявшимся образом, который создал Андрей Мягков в фильме «Жестокий романс», но при этом есть в нем и новые черты:

«У нас это присутствует, что Карандышев более жалкий, а Паратов более роскошный. Но Петру Наумовичу было важно увидеть правду в одном герое, беспомощность в другом. Он хотел, чтобы спектакль был про людей, про нас с вами. Чтобы люди узнавали себя и кого-то еще, чтобы чувствовали, что им какой-то персонаж близок».





А еще Евгений уже анонсировал новый приезд в Челябинск: в декабре он вернется в драмтеатр со спектаклем «Я — Сергей Образцов» Театра кукол имени Образцова.

А вот Полина Агуреева, исполняющая роль Ларисы Дмитриевны Огудаловой, напротив, переживает перед выходом на публику.

«Это всегда волнительно — играть в спектакле. Ты же выходишь на сцену, и зрители тебе должны поверить. Это очень ответственно. Ты всегда ждешь, образно говоря, что в тебя помидорами кинут, это нормально. Ну а чтобы не кинули, нужно играть по-настоящему», — поделилась актриса.





Что насчет Челябинска? Город принял актрису не очень радушно — снегом. И тяжело переносящая холод Полина тут же замерзла.

«Холодно так, что это мешает немножко воспринимать город. Я просто мерзлявая. Ну а так — хороший, красивый город с просторными улицами. Но еще раз повторюсь: очень холодно», — призналась артистка.

Полина Агуреева играет роль Ларисы Дмитриевны Огудаловой с 2008 года — редко в театрах спектакли держатся столько времени. На вопрос корреспондента 1obl.ru о секретах успеха и долголетия постановки актриса призналась, что и сама считает, что это неправильно, когда спектакль играют так долго.

«Единственная возможность, чтобы спектакль оставался так долго в репертуаре, — это если ты, артист, меняешься сам. Мне кажется, что спектакль, который я играла 10 лет назад, — это совершенно другой спектакль, не тот, что я играю сейчас. Хотя тема осталась та же, но то, как я ее ощущаю, — это все совершенно другое. И к тому же, как может быть не близка зрителям тема любви, несостыковок любви? Это как у Чехова: „Все любят, но все любят как-то мимо“. Это же всем близко, хочется не мимо, а получается все мимо. Поэтому, наверное, люди и смотрят этот спектакль», — рассказала Полина.





А еще актриса призналась, что работать с Петром Фоменко было удивительно приятно и интересно.

«Мы полгода ставили спектакль. Сейчас я и сама занимаюсь постановками, и мне никогда не дают полгода — только месяца три-четыре, а для меня это очень мало. А Петр Наумович мог себе позволить эти полгода, сейчас это, к сожалению, невозможно. Вообще с ним было прекрасно работать, потому что он был гениальный человек, живой, неправильный. Мы ругались, очень много спорили, и здорово, когда можно так делать. С ним можно было находиться в диалоге. Мне кажется, самое ценное между людьми и в творчестве, и в жизни — это диалог. Если он есть, то здорово. А если нет, то зачем тогда такие люди нужны, с которыми не построить диалог?» — поделилась артистка.





Сразу после общения с корреспондентами актеры ушли в гримерки, чтобы подготовиться к роли, надеть костюмы и загримироваться. Все для того, чтобы выйти к челябинскому зрителю.





Второй показ состоится сегодня. Актеры вновь примерят роли знаменитых героев Александра Островского, а после поедут отдыхать — до этого артисты отыграли тяжелый спектакль четыре раза подряд в разных городах России.